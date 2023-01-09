﻿Fransa, Brezilya'daki Kongre baskınını kınadı

Fransa Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "Fransa, Brezilya demokrasisinin 3 kurumu; Ulusal Kongreyi, Devlet Başkanlığı Sarayını ve Anayasa Mahkemesini hedef alan şiddeti en sert şekilde kınıyor." ifadesi kullanıldı.

Bu saldırıların, "1 Ocak'ta göreve başlayan Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva'nın 30 Ekim'de kazandığı demokratik seçimlerin sonuçlarına yönelik kabul edilemez bir meydan okuma anlamına geldiği" değerlendirmesi yapılan açıklamada, Brezilya halkının ortaya koyduğu iradeye saygı duyulması çağrısı yapıldı.

Açıklamada, Fransa'nın Brezilya halkı ve Devlet Başkanı Lula'ya dayanışma ve desteğini ilettiği aktarıldı.

Öte yandan Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Brezilya halkının iradesine ve demokratik kurumlarına saygı duyulması gerektiğini belirtti.

Macron, Lula'nın Fransa'nın desteğine güvenebileceği ifadesini kullandı.

- Yüzlerce Bolsonaro destekçisi Kongre binasını bastı

Brezilya'da dün, ordudan müdahale talebiyle slogan atan gruplar, polis bariyerini aşarak Ulusal Kongre binasına girmişti.

Aşırı sağcı Bolsonaro yanlısı protestocuları dağıtmak için göz yaşartıcı gaz ile müdahale eden polis, grupların daha sonra Devlet Başkanlığı Sarayı ve Yüksek Mahkeme binasına zorla girmesine engel olamamıştı.

Ulusal Kongre ve Devlet Başkanlığı Sarayı'nı basan eski Devlet Başkanı Bolsonaro destekçileri, güvenlik güçlerince bu binalardan çıkartılıp kontrol sağlanmıştı.

Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula, yapılanları "vandallık ve faşistlik" olarak nitelemiş, Brezilya'da güvenlikten sorumlu olması gereken kişilerin ise görevlerini yapmadığını bildirmişti.

Eylemcilerin devlet binalarına zorla girdiği sırada Lula, Sao Paulo eyaletindeki programını yarıda keserek başkent Brasilia'ya dönmüştü. (AA)