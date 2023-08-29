Fransa'dan Ukrayna'ya askeri ve siyasi destek açıklaması

Fransa Dışişleri bakanı, ülkesinin Ukrayna'ya askeri, siyasi ve insani alanlarda desteğini sürdüreceğini söyledi.

KAYNAK: AA
Fransa'dan Ukrayna'ya askeri ve siyasi destek açıklaması

Fransa Dışişleri Bakanı Catherine Colonna, Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba ile Paris'te ortak basın toplantısı düzenledi. Colonna, ülkesinin Ukrayna'ya askeri, siyasi ve insani alanlarda desteğini sürdüreceğini söyledi.

FRANSA YARDIMLARA DEVAM EDECEK

Kuleba ile görüşmesinde küresel gıda güvenliği, Ukrayna tahılının ihracatının devamı ve Rusya'nın temmuzda Karadeniz Tahıl Koridoru Anlaşması'ndan çekilmesi gibi pek çok konuyu ele aldıklarını belirten Colonna, Ukrayna'nın meşru müdafaa hakkını kullanması için ülkesinin Ukrayna'ya yönelik askeri, siyasi ve insani alanlarda desteğini sürdüreceğini ifade etti.

Colonna, Ukrayna-Rusya Savaşı'nın 18 aydır devam ettiğini anımsatarak "(Rusya'nın) Ukrayna'nın altyapısını yıkma ve tahılını yok etme stratejisini kınadık" dedi.

"UKRAYNA, AB VE NATO ÜYESİ OLMAZSA, AVRUPA GÜVENDE OLAMAZ"

Ukraynalı mevkidaşının Paris'teki 29'uncu Büyükelçiler Konferansı'na onur konuğu olarak katıldığını aktaran Colonna, Kuleba'nın ilerleyen saatlerde de Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron tarafından Elysee Sarayı'nda ağırlanacağını dile getirdi.

Kuleba da Ukrayna'nın Fransa ve Avrupa Birliği (AB) ülkeleriyle aynı değerleri paylaştığını, kendisini savunacak kapasiteye sahip olduğunu anlattı.

Daha güçlü bir Ukrayna'nın daha güçlü Avrupa anlamına geldiğine işaret eden Kuleba, "Ukrayna, AB ve NATO üyesi olmazsa, Avrupa güvende olamaz, güvende yaşanabilecek bir yer olamaz." diye konuştu.

"BARIŞIN YENİDEN TESİSİ UKRAYNA'NIN TOPRAK BÜTÜNLÜĞÜNDEN GEÇİYOR"

Fransız silah endüstrisini sonbaharda Ukrayna'da düzenlenecek silah fuarına davet ettiğini söyleyen Kuleba, Rusya'nın Karadeniz Tahıl Koridoru Anlaşması'ndan çekilmesiyle Ukraynalı çiftçilerin ve tahıla en çok ihtiyacı olan ülkelerin büyük mağduriyet yaşadığına dikkati çekti.

Kuleba, tahıl anlaşmasının devamından yana olduklarını vurguladı.

Bakan Kuleba ayrıca Kırım'ın Ukrayna'nın egemen toprağı olduğunu yineleyerek şunları kaydetti:

"Ukrayna kendinden yana olan uluslararası hukuk çerçevesinde elbette egemen topraklarında gerekli gördüğü her şeyi yapma hakkına sahiptir. Ve bir kez daha ısrar ediyorum, barışın yeniden tesis edilmesi Ukrayna'nın toprak bütünlüğünün 1991 yılındaki sınırlar çerçevesinde tesis edilmesinden geçiyor. Bunun için gerekli tüm hukuki, siyasi, ahlaki ve tarihi temellere sahibiz."

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