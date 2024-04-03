Fransa’dan Ukrayna’ya yüzlerce zırhlı araç. Putin, Macron’a tepki göstermişti

Fransa Savunma Bakanı Sebastien Lecornu, Ukrayna’ya gerçekleştirilecek askeri yardım paketiyle ilgili La Tribune gazetesine konuştu.

Lecornu konuşmasında, Ukrayna'nın geniş bir cephe hattına sahip olabilmesi ve askeri birliklerinin hareketliliği açısından önemini vurgularken "Ukrayna'nın Rusya'ya karşı hava savunmasıyla ilgili acil bir durum olduğunu" belirtti.

Lecornu dünkü açıklamasında, aylık üretilen Caesar topçu sistemi sayısını 6'dan 12'ye çıkaracaklarını, Ukrayna'ya yakın vadede 78 Caesar sağlayacaklarını ve mühimmat tedarikini artıracaklarını duyurmuştu.

PUTİN TANSİYONU ARTIRACAĞINI SÖYLEMİŞTİ

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un, Ukrayna’ya Batılı asker gönderilmesine yönelik ifadelerini sonrası konuşan Putin, yabancı ülkelerin resmi askeri birliklerinin Ukrayna’ya gönderilmesi halinde ise sahadaki durumun değişmeyeceğini, böyle bir adımın sadece bölgedeki tansiyonu artıracağını anlattı.