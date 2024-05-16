Fransa'dan yeni birlikler Yeni Kaledonya'ya ulaştı

Kaynak: Haber Merkezi
Fransa'dan yeni birlikler Yeni Kaledonya'ya ulaştı
Fransa, havaalanları ve limanları korumak üzere gönderdiği birliklerin Yeni Kaledonya'ya ulaştığını duyurdu.

Fransa, denizaşırı topraklarından biri olan Yeni Kaledonya'nın güvenliğini sağlamak amacıyla havaalanları ve limanları korumak üzere birlikler gönderdi. Fransız hükümetinden yapılan açıklamaya göre, bu birliklerin görevi, bölgedeki havaalanları ve limanları güven altına alarak bölgede istikrarı sağlamak olacak.

Yeni Kaledonya, Fransa'nın Pasifik Okyanusu'ndaki bir adasıdır ve özerk bir topluluk statüsüne sahiptir.

Fransız hükümeti, bölgedeki güvenliği sağlama konusundaki kararlılığını vurgulayarak, adaya gönderilen birliklerin bölgeye huzur ve istikrar getirmesini umuyor.

Son Haberler
James Webb Uzay Teleskobu ortaya çıkardı: İki büyük kara delik birleşti Bilim
James Webb Uzay Teleskobu ortaya çıkardı: İki büyük kara delik birleşti
Jandarmanın bitkin halde bulduğu yavru karacalar tedaviye alındı Yaşam
Jandarmanın bitkin halde bulduğu yavru karacalar tedaviye alındı
'6-7-8 Ekim'in baş şüphelileriyle sizin Dolmabahçe'de ne işiniz vardı' İYİ Parti Genel Sekreteri Uğur Poyraz konuştu Gündem
'6-7-8 Ekim'in baş şüphelileriyle sizin Dolmabahçe'de ne işiniz vardı' İYİ Parti Genel Sekreteri Uğur Poyraz konuştu
Mardin'de, Suriye sınırındaki mayınlı bölgede yangın Yaşam
Mardin'de, Suriye sınırındaki mayınlı bölgede yangın
Emekli tenisçinin kahreden hastalığı Spor
Emekli tenisçinin kahreden hastalığı
Son dakika... 28 Şubat davasında hüküm giyen generallere af Gündem
Son dakika... 28 Şubat davasında hüküm giyen generallere af
Bağımlı ve taraflı yargı Yazarlar
Bağımlı ve taraflı yargı