Fransa'dan yeni birlikler Yeni Kaledonya'ya ulaştı

Fransa, denizaşırı topraklarından biri olan Yeni Kaledonya'nın güvenliğini sağlamak amacıyla havaalanları ve limanları korumak üzere birlikler gönderdi. Fransız hükümetinden yapılan açıklamaya göre, bu birliklerin görevi, bölgedeki havaalanları ve limanları güven altına alarak bölgede istikrarı sağlamak olacak.

Yeni Kaledonya, Fransa'nın Pasifik Okyanusu'ndaki bir adasıdır ve özerk bir topluluk statüsüne sahiptir.

Fransız hükümeti, bölgedeki güvenliği sağlama konusundaki kararlılığını vurgulayarak, adaya gönderilen birliklerin bölgeye huzur ve istikrar getirmesini umuyor.