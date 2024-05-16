Fransa’nın özerk bölgesi karıştı: OHAL ilan edildi, asker sevk ediliyor

Kaynak: AA
Fransa’nın özerk bölgesi karıştı: OHAL ilan edildi, asker sevk ediliyor
Fransa'nın özerk bölgesi Yeni Kaledonya'da şiddet olaylarının artmasının ardından OHAL ilan edildi.

Fransa'nın Hint-Pasifik'te yer alan özerk bölgesinde şiddet olayları yükseliyor.

Hükümet Sözcüsü Prisca Thevenot, Bakanlar Kurulu toplantısının ardından açıklama yaparak, Yeni Kaledonya'da olağanüstü hal (OHAL) ilan edilmesi ve "kamu düzeninin ciddi ihlalleriyle mücadele etmek" için Başkakan Gabriel Attal tarafından kararname sunulduğunu kaydetti.

Fransa'ya bağlı özerk bölgede bağımsızlık isyanı

Thevenot, Yeni Kaledonya'daki devlet yetkilerinin güçlendirileceğini dile getirerek, resmi makamların bölgede seyahat yasağı, ev hapsi ya da ev aramaları uygulayabileceğini belirtti.

Thevenot, Yeni Kaledonya'da Fransa saatiyle 20.00'de yürürlüğe giren OHAL'in 12 gün boyunca süreceğini aktardı.

FRANSA ASKER GÖNDERİYOR

Fransa Başbakanı Gabriel Attal da bölgeye asker sevk edileceğini duyurdu.

Söz konusu karar, Yeni Kaledonya'daki durumu görüşmek için akşam saatlerinde İçişleri Bakanlığı’nda düzenlenen kriz masasında alındı.

YENİ KALEDONYA'DA NE OLDU?

Yeni Kaledonya'da, seçimlerdeki etkilerini azaltacağı gerekçesiyle Fransız hükümetinin anayasal reformuna bağımsızlık yanlıları tarafından karşı çıkılıyor.

Ada'da son 2 gündür yükselen şiddet olaylarında yaklaşık 200 iş yeri ve 50'den fazla araç ateşe verildi.

Olaylar nedeniyle 4 kişi hayatını kaybederken, 60'tan fazla güvenlik görevlisi yaralanmış, 130 kişi de gözaltına alınmıştı.

Yaşananlar sonrasında Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Ada'da "olağanüstü hal" ilan edilmesini istemişti.

Fransa’nın özerk bölgesi karıştı, OHAL ilan edildi

Son Haberler
Ermenistan işgali altındaki 4 köy Azerbaycan’a iade edilecek Dünya
Ermenistan işgali altındaki 4 köy Azerbaycan’a iade edilecek
Kaş Adliyesi’nde ‘makam tuvaleti’ kavgası: Başsavcı polis zoruyla avukatı çıkardı Gündem
Kaş Adliyesi’nde ‘makam tuvaleti’ kavgası: Başsavcı polis zoruyla avukatı çıkardı
İran’dan Avustralya'ya nota Dünya
İran’dan Avustralya'ya nota
Aracın çarptığı yaşlı adam 30 metre savrularak yaşamını yitirdi Yaşam
Aracın çarptığı yaşlı adam 30 metre savrularak yaşamını yitirdi
Turgut Altınok’un kızı Dışişleri Bakanlığı’na atandı iddiası Gündem
Turgut Altınok’un kızı Dışişleri Bakanlığı’na atandı iddiası
Tavuk yüklü kamyon şarampole devrildi: Onlarca tavuk öldü Yaşam
Tavuk yüklü kamyon şarampole devrildi: Onlarca tavuk öldü