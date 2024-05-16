Fransa’nın özerk bölgesi karıştı: OHAL ilan edildi, asker sevk ediliyor

Fransa'nın Hint-Pasifik'te yer alan özerk bölgesinde şiddet olayları yükseliyor.

Hükümet Sözcüsü Prisca Thevenot, Bakanlar Kurulu toplantısının ardından açıklama yaparak, Yeni Kaledonya'da olağanüstü hal (OHAL) ilan edilmesi ve "kamu düzeninin ciddi ihlalleriyle mücadele etmek" için Başkakan Gabriel Attal tarafından kararname sunulduğunu kaydetti.

Thevenot, Yeni Kaledonya'daki devlet yetkilerinin güçlendirileceğini dile getirerek, resmi makamların bölgede seyahat yasağı, ev hapsi ya da ev aramaları uygulayabileceğini belirtti.

Thevenot, Yeni Kaledonya'da Fransa saatiyle 20.00'de yürürlüğe giren OHAL'in 12 gün boyunca süreceğini aktardı.

FRANSA ASKER GÖNDERİYOR

Fransa Başbakanı Gabriel Attal da bölgeye asker sevk edileceğini duyurdu.

Söz konusu karar, Yeni Kaledonya'daki durumu görüşmek için akşam saatlerinde İçişleri Bakanlığı’nda düzenlenen kriz masasında alındı.

YENİ KALEDONYA'DA NE OLDU?

Yeni Kaledonya'da, seçimlerdeki etkilerini azaltacağı gerekçesiyle Fransız hükümetinin anayasal reformuna bağımsızlık yanlıları tarafından karşı çıkılıyor.

Ada'da son 2 gündür yükselen şiddet olaylarında yaklaşık 200 iş yeri ve 50'den fazla araç ateşe verildi.

Olaylar nedeniyle 4 kişi hayatını kaybederken, 60'tan fazla güvenlik görevlisi yaralanmış, 130 kişi de gözaltına alınmıştı.

Yaşananlar sonrasında Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Ada'da "olağanüstü hal" ilan edilmesini istemişti.