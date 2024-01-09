Fransa'nın yeni başbakanı Gabriel Attal oldu

Kaynak: İHA
Fransa'nın yeni başbakanı Gabriel Attal oldu
Fransız basını ülkenin yeni başbakanının Gabriel Attal olduğunu duyurdu.

Fransa'da Mayıs 2022'den bu yana görev yapan 62 yaşındaki Fransa Başbakanı Elisabeth Borne'un dün istifa etmesinden sonra yeni başbakan belli oldu. Fransız basını, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un 34 yaşındaki Eğitim Bakanı Gabriel Attal'ı yeni başbakan olarak atadığı bildirildi.

Fransa hükümetinden konu hakkında henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Macron'un yakın müttefiki olarak bilinen Gabriel Attal, Kovid-19 salgını sırasında hükümet sözcüsü olarak görev yaptı.

Macron ve Borne liderliğindeki hükümet, Macron'un 2022'de yeniden seçilmesinden kısa bir süre sonra mecliste mutlak çoğunluğu kaybetti ve yasaları geçirme konusunda zorlandı. Macron'un geçtiğimiz yıl aralık ayında yeni bir siyasi girişim sözü vermesinden bu yana hükümette değişiklik yapılacağı konusunda söylentiler arttı.

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