Fransa'yı sarsan tecavüz davasında kararı bugün açıklanacak

Fransa'da, ünlü oyuncu Ary Abittan’a yönelik tecavüz suçlamalarına dair önemli bir dava gelişmesi yaşanıyor. 30 Ocak 2025'te Paris İstinaf Mahkemesi, oyuncu Ary Abittan hakkında yapılan temyiz başvurusunu karara bağlayacak. 2021 yılı Ekim ayında gerçekleşen olayda, 23 yaşındaki bir kadın, Abittan’ı kendisine tecavüz etmekle suçlamıştı. Ancak, oyuncu bu suçlamaları reddetmişti.

Olayın ardından başlatılan soruşturma, kadın tarafından şikayet dilekçesi verilmesinin ardından hız kazanmıştı. Kadın, Abittan ile birkaç hafta süren bir ilişki yaşarken, 30 Ekim 2021 tarihinde evinde yaşadığı bir olayla ilgili şikayette bulunmuştu. Şikayetinde, Abittan’ın ona cinsel ilişki sırasında zorlama uyguladığını, istemediği halde devam ettiğini belirtti. Mağdurun şikayetinin ardından yapılan tıbbi incelemelerde, vücudunda anal cinsel ilişkiye dair uygun yaralar olduğu tespit edilmişti.

İLK DURUMDA KARAR NE OLMUŞTU?

2024 yılının Nisan ayında, mahkeme, Ary Abittan’ın suçsuz olduğuna karar vermiş ve davada bir "non-lieu" yani dava dışı bırakma kararı verilmişti. Bu karar, şikayetçi kadının avukatları tarafından temyiz edilmişti. Temyiz başvurusu, Paris İstinaf Mahkemesi’nin gündemine alındı ve bugün öğleden sonra 13:00'te açıklanacak.

KARAR SÜRECİNDE DİKKATE ALINAN NOKTALAR

Davayla ilgili daha önce yapılan açıklamalarda, savcılığın, şüpheli durumların bulunmadığı gerekçesiyle bu "non-lieu" kararının onanmasını talep ettiği belirtilmişti. Abittan’ın eski kız arkadaşlarının da oyuncuyu, cinsel ilişkide “saygılı” bir partner olarak tanımladığı ifade edilmişti. Ayrıca, yapılan psikolojik ve psikiyatrik değerlendirmeler, Abittan'ın cinsel davranışlarında anormal bir sapma ya da agresif bir eğilim saptanmadığını ortaya koymuştu.

Kadının ifadelerinin zamanla değiştiği, bazı noktaların ise soruşturma sırasında çelişkili olduğu da vurgulandı. Mağdur, olayla ilgili bazı detayların farklı versiyonlarını sunmuş, ayrıca olayın ardından Abittan’la olan iletişiminde çeşitli belirsizlikler bulunduğu ifade edilmiştir.

FEMİNİST TEPKİLER VE PERFORMANSLAR ÜZERİNDEKİ ETKİSİ

Abittan, ilk dava kararının ardından sahneye geri dönmüştü ve bu ay sonunda Paris'te sahne alması bekleniyor. Ancak, performansları feminist grupların tepkisiyle karşılaşıyor. Özellikle #NousToutes (Hepimiz) isimli feminist hareket, bazı gösterilerinin iptal edilmesini talep etmişti.

Bu olay, Fransa’daki feminist hareketin cinsel saldırılara karşı daha da sesini yükseltmesine sebep olmuş, sahne gösterileri sırasında kadın hakları savunucuları tarafından protestolar düzenlenmiştir. Abittan’ın durumunun ve hukuki mücadelesinin ne yönde ilerleyeceği, temyiz kararının ardından daha netleşecektir.

SONUÇ NE OLUR?

Bugün açıklanacak temyiz kararı, hem şikayetçi kadın için hem de Ary Abittan için kritik bir dönüm noktası olacak. Fransa’da cinsel suçlarla ilgili davalarda yargı süreçleri sıkça tartışma konusu oluyor. Feminist hareketler, kadına yönelik şiddet ve cinsel saldırılara karşı daha fazla adalet talep ederken, yargının vereceği karar da kamuoyunda geniş yankı uyandıracak gibi görünüyor.