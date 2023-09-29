Fransa’yı tahtakurusu bastı. Hükümet alarm verdi

Fransa’da özellikle toplu taşıma araçlarında görülen tahtakurularından sonra hükümetin konuyu acil şekilde ele alacağı bildirildi.

Fransa’yı tahtakurusu bastı. Hükümet alarm verdi

Ulaştırma Bakanı Clement Beaune, sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda, konuya ilişkin, toplu taşıma işletmeleriyle gelecek hafta toplantı yapacağını ve alınacak önlemleri görüşeceğini kaydetti.

Öte yandan Beaune, yolcuların yararına alınacak tedbirlere ilişkin bilgi vermedi.

Paris Belediye Başkan Yardımcısı Emmanuel Gregoire, dün Başbakan Elisabeth Borne'a yazdığı mektupta, Fransa'nın 2024'te Olimpiyat Oyunları'na hazırlandığını hatırlatarak, hükümetten t Paris'te metro ve trenlerdeki tahtakurularını gösteren videoların sosyal medyada yayılması üzerine tepkiler büyümüştü.

Ayrıca, başkentteki sinema salonlarında tahtakurusu tespit edilmiş, bu durum bilet satışlarını olumsuz etkilemişti.

Ulusal Sağlık Güvenliği Dairesinin (ANSES) verilerine göre, Fransa'da her 10 haneden 1'inde tahtakurusu problemi yaşanıyor.

Tahtakurusu sorununa karşı acil eylem planını devreye sokmasını istemişti.

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