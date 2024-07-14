Fransız bakan Seine Nehri'nde yüzdü

Bakana, Fransız Paralimpik takımının yeni üyesi Alexis Hanquinquant eşlik etti.

Amélie Oudéa-Castéra suya dalmadan hemen önce RMC mikrafonlarına şunları söyledi: “Beni harekete geçiren düşünce, dört yıldan bu yana devlet hizmetleri ve topluluklar tarafından yürütülen tüm çalışmalardır. Hazır olacağız dedik ve hazırız. Bir miras olarak tüm Fransızların ve dünyanın her yerinden insanların bundan faydalanabileceğini söylemek gerçekten harika.”

Son aylarda yapılan büyük yatırımların ardından yetkililer, Oyunlara ev sahipliği yapan şehirde yağmur yağarken Cuma günü su analizlerinin iyi sonuçlarını kamuoyuyla paylaştılar. Fakat su kalitesi üzerinde etkisi çok önemli olan hava koşulları hala mevcut değil.

Bunun bir sonucu olarak, bir önceki gün 450 olan akış hızı , yaz aylarında normalde 100 ila 150 m³/s arasındayken, hızla 550 m³/saniye civarına fırladı.

Öte yandan nehrin yıkanmaya izin verip vermediği ölçülen iki dışkı bakterisinden biri olan E.Coli bakterisinin içeriği de giderek sorgulanmaya başlıyor.