Fransız bankası faizin ne kadar artırılacağını açıkladı.

Para Politikası Kurulu 21 Eylül Perşembe günü TCMB'de toplanacak ve faiz kararını açıklayacak. Kurul toplantısı yaklaştıkça da faizlerle ilgili tahminler gelmeye başladı. İşten onlardan biri de Fransız Finans Bankası Societe Generale oldu. Bankanın analistlerine göre Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Eylül toplantısında 600 baz puanlık faiz artışıyla beklentilerin üzerine çıkacak. Aralarında Phoenix Kalen’in de olduğu SocGen analistleri yılın geri kalanında liranın zayıflamasını bekliyor. Analistlerin yıl sonu Dolar beklentisi 30 seviyesinde.

Dünya Gazetesi'nin haberine göre, Societe Generale, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın eylül toplantısında politika faizini yüzde 31’e yükselteceğini, bunu dördüncü çeyrekte 600 baz puanlık, 2024 birinci çeyrekte ise 200 baz puanlık artışların takip edeceğini belirterek faizin yüzde 40’a çıkarılacağını öngördü. Aralarında Phoenix Kalen’in de olduğu SocGen analistleri yılın geri kalanında liranın zayıflamasını bekliyor.

DOLAR BEKLENTİSİ DE GÜNCELLENDİ

Analistlerin yıl sonu Dolar/TL beklentisi 30 seviyesinde. Analistler “TCMB büyük ihtimal sağlam faiz artışları yapacak, öte yandan reel faizler enflasyondaki artış sebebiyle keskin bir şekilde negatif kalacak. Daha fazla esneklik sağlayan finansal çevrenin normalleşmesi süreci orta vadede pozitif. Ancak bu durum kısa vadede lirayı zayıflatabilecek riskler de teşkil ediyor” dedi.

BU KIŞ YENİDEN ARTACAK

Analistler ithalat talebinin güçlü kaldığını belirtirken cari açığın turizm sezonunun sonunun sona ermesiyle birlikte bu kış yeniden artacağını öngördü. SocGen'in raporunda “gelecek yıl ortodoks politikalara kademeli dönüş türkiye’nin temellerini iyileştirecek gibi gözükürken lirada daha fazla ama daha yavaş bir değer kaybı bekliyoruz” değerlendirmeleri yer aldı.