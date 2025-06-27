Fransız basını duyurdu! Mostafa Mohamed için Süper Lig ekibi devrede

Galatasaray'ın eski golcüsü Mostafa Mohamed için çarpıcı gelişmeler yaşanıyor. Nantes'te bir türlü isteneni veremeyen yıldız oyuncu bir kez daha Türkiye'ye transfer olabilir.

Mostafa Mohamed, Nantes ile yollarını ayırmaya hazırlanıyor. Fransız ekibinde gerek kulüp ile gerek ise teknik heyetle yıldızı bir türlü barışmayan Mısırlı forvet için karar verildi. Nantes, Mostafa Mohamed ile yollarını ayırmaya hazırlanırken, İstanbul ekibi de resmen harekete geçti.

MOSTAFA MOHAMED İÇİN BAŞAKŞEHİR SESLERİ

Star Gazetesi'nin Fransız basınından derlediği habere göre; Başekşehir, Mostafa Mohamed'i renklerine bağlamaya hazırlanırken, Nantes ile kısa süre içerisinde görüşmelerde bulunulması bekleniyor. Mostafa Mohamed ise İstanbul'a dönmeye sıcak bakarken, Başakşehir'in Fransız ekibiyle anlaşma için zemin arayacağı bildirildi.

Geride kalan sezonda Nantes ile toplamda 32 maça çıkan golcü oyuncu, bu karşılaşmalarda takımına 6 gol ve 1 asistlik katkı sağladı.