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Bisikletle dünya turuna çıkan Fransız çift Türkiye'ye hayran kaldı

Bisikletleriyle dünya turuna çıkan Fransız çift, Türkiye için hayatlarında ilk defa bu kadar iyi niyetli insanlarla karşılaştığını söyledi. 

Haber Giriş: 26 Mart 2023 Pazar - 10:53
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Fransız çift bisikletle dünya turuna çıktı

Bisikletle dünya turuna çıkan Fransız çift Türkiye'ye hayran kaldı
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İHA'nın haberine göre, Bisikletleriyle dünya turuna çıkan ve başlangıcı Van’dan yapan Fransız çiftin son durağı Elazığ oldu. Günde 80 kilometre yol kat eden ve her gece çadırda kamp yapan çift, 60 gün sonra İstanbul’a varmayı planlıyor. Hayatların ilk defa kadar iyi niyetli insanlarla karşılaştığını belirten Fransız çift, Türk insanının kendilerini yemeğe, çaya ve uyumaya davet ettiğini söyledi.

"TÜRKİYE’NİN İNSANLARI MUHTEŞEM"

Fransız çift Thomas Jourdain (37) ve Marion Belloteau (33) bisiklet ile dünya turuna çıktı. Fransa’ya kadar bisikletle gitmeyi hedefleyen çift, başlangıcı Van’dan yaptı. 

Günde ortalama 80 kilometre yol kat eden ve geceleri çadırda kalan çiftin son durağı Elazığ oldu. Türkiye’nin ve insanlarının muhteşem olduğunu dile getiren Jourdain, ilk defa bu kadar iyi niyetli insanlarla karşılaştıklarını söyledi.

"TÜRK YEMEKLERİ ÇOK GÜZEL"

Türk insanının kendilerini yemeğe, çaya ve uyumaya davet ettiğini dile getiren Jourdain, Türk yemeklerinin de çok güzel olduğunu dile getirdi. 60 günde İstanbul’a varacak olan çift, manzaraların tadını çıkartarak adım adım ilerlediklerini kaydetti.

"ZOR DEĞİL ADIM ADIM GİDİYORUZ SIKINTI YOK"

Tur hakkında bilgi veren Thomas Jourdain, “Biz Fransa’dan geldik. Van’dan Fransa’ya doğru bisiklet sürüyoruz. Kapadokya içerisinden geçeceğiz sonra İstanbul’a gideceğiz. Buraya gelmeden önce Güney Amerika’da 10 bin kilometre yaptık. Peru’dan Patagonya’ya gittik. Yaklaşık günde 80 km bisiklet sürüyoruz. Hemen hemen her gece çadırda kamp yapıyoruz. Türkiye ve insanları muhteşem. Bizim amacımız yavaş yavaş seyahat etmek manzaranın tadını çıkarmak. Türkiye muhteşem, manzaraları çok güzel. İnsanlar çok iyi. Hayatımda İlk defa bu kadar iyi niyetli insanlarla karşılaştım. Yemekleri çok harika. İnsanları çoğu zaman bizi yemeğe, çaya ve uyumaya davet ediyor. İstanbul’a varmak için 60 gün planlıyoruz. Zor değil adım adım gidiyoruz sıkıntı yok” dedi.

 

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