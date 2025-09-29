Fransız dev şirket Türklere satılıyor!

Fransa’nın Mulhouse şehrinde faaliyet gösteren ve mühimmat üretim makineleri alanındaki köklü geçmişiyle tanınan Manurhin, Türk savunma sanayi şirketi Arca Defense ile satış görüşmeleri için pazarlığa oturdu.

2018 YILINDA İFLAS ETMİŞTİ

Manurhin, 2018 yılında yaşadığı iflastan sonra Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) sermayesi tarafından devralınmıştı. Fakat Fransız basınında yer alan habere göre, şirketin mevcut sahipleri Manurhin’i “sessiz bir şekilde” satışa çıkardı.

Fransız basını satış için Arca Defense ile görüşmelerin devam ettiğini ve bu sürecin Avrupa’daki savunma sanayi birleşmeleri içinde öne çıkan bir gelişme olduğunu açıkladı.

ORDULARA EKİPMAN YOLLUYOR

Artı33'de yer alan habere göre, Manurhin, özellikle kartuş üretim makineleri konusunda dünya çapında önde gelen bir üretici olarak biniliyor. Şirket, uzun senelerdir ordulara ve savunma sanayi kuruluşlarına ekipman tedarik ediyor.

Fransa’daki bazı savunma analistleri, BAE sermayesinin neden bu kadar stratejik bir varlığı elden çıkarmak istediğini sorguluyor. Arca Defense’in satın alma sürecinde ne kadar ilerleme kaydettiği ise henüz resmen açıklanmadı.