Fransız milletvekili sert konuştu: 'Fransa Gazze'deki soykırımın suç ortağıdır'

Boyun Eğmeyen Fransa Partisi (LFI) milletvekili Portes, X hesabından yaptığı paylaşımda, Fransız asıllı İsrailli askerin Filistinli bir esire hakaret ettiği görüntüyü paylaşarak olaya tepki gösterdi.

Portes, "Fransa daha ne kadar zaman Filistin halkını yok etmek için İsrail ordusu suçluları yanında görev alan Fransız-İsraillilere gözünü yumacak? Fransa (Gazze'deki) soykırımın suç ortağıdır." dedi.

Görüntüleri X sosyal medya hesabından paylaşan Fransa Filistin Dayanışma Derneği (AFPS) Başkanı Anne Tuaillon da bu görüntülerin midesini bulandırdığını söyledi.

Tuaillon, Fransa Dışişleri Bakanlığının bu olayla ilgili hiçbir şey duymak istemediğini belirtti.

Bahsedilen görüntülerde, üniformalı askerlerin bir kamyonun arkasında gözü kapalı kişileri indirerek, başka bir araca bindirdiği görülüyor.

Üzerinde beyaz tulum olan bir grup kamyondan inerken, Fransızca konuşan bir kişinin hakaretine maruz kalıyor.

"ÇİFTE VATANDAŞLIK, ÇİFTE SADAKAT DEMEKTİR"

AA muhabirinin, bölgede İsrail ordusuna katılan Fransız asıllı İsrailli çifte vatandaşların eylemleri hakkında soruşturma yürütülüp yürütülmediği konusundaki sorusuna, Fransa Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Christophe Lemoine 14 Mart'ta, "Çifte vatandaşlığın, çifte sadakat anlamına geldiğini biliyorsunuz, bu nedenle Fransız-İsrailli vatandaşların İsrail'deki askeri yükümlülükleriyle ilgili yapacaklarını soruşturmayacağız." şeklinde cevap vermişti.

Lemoine, AA muhabirinin Fransız asıllı İsrail askerlerinin Gazzelilere karşı suç işlemesi durumunda Fransa'da yargılanıp yargılanmayacağı sorusuna şöyle yanıt verdi:

"Bu biraz ileriye dönük bir soru çünkü sorunuzu doğru anladıysam henüz bu suçları işlememişler, dolayısıyla bu suçları işliyorlarsa ve bu kanıtlanırsa zamanı geldiğinde size cevap vereceğim."