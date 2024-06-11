Fransız polisinin genci öldürmesi ülkeyi karıştırdı

Ulusal basında yer alan haberlere göre, olay, Cherbourg-en-Cotentin'de 9 Haziran'ı 10 Haziran'a bağlayan gece meydana geldi. Polis, hız sınırını aşan bir aracı durdurmak istedi. Ancak sürücünün dur ihtarına uymaması üzerine polis kovalamaca başlattı. Kısa süre sonra başka bir polis aracı tarafından önü kesilen araçtan üç kişi indi. Bu kişilerden biri kaçmayı başarırken, diğeri gözaltına alındı.

19 yaşındaki genç ise kaçmaya çalışırken polis ateşi sonucu yaşamını yitirdi. Cumhuriyet Savcısı Pierre-Yves Marot, olayla ilgili yaptığı yazılı açıklamada, gencin iki polis memuruyla karşılaştığını ve kaçmak için bir polis memurunu ittiğini belirtti. Marot, polisin şok tabancası kullandığını, ancak eş zamanlı olarak diğer polisin silahını ateşlediğini ve gencin göğsünden ölümcül yara aldığını açıkladı.

Genci vuran polis "kasten adam öldürme" suçlamasıyla gözaltına alındı ve olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Soruşturmaya Ulusal Polis Genel Müfettişliği (IGPN) de dahil oldu.

Bu olay, Fransa'da polis şiddetiyle ilgili tartışmaları yeniden alevlendirdi. Daha önce, 14 Mart'ta Seine-Saint-Denis'e bağlı Aubervilliers'de motosiklet sürücüsü, polisin "dur" ihtarına uymamış ve kovalamaca sonucunda ekip aracıyla çarpışarak hayatını kaybetmişti. Ayrıca, 27 Haziran 2023'te Nanterre'de 17 yaşındaki Nael M, polis tarafından vurularak öldürülmüş ve bu olay da geniş çaplı protestolara neden olmuştu. Nael'in ölümü, farklı kentlerde polisle çatışmalara yol açmıştı.