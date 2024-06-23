Fransız şirketinin maden işletme izni iptal edildi

Askeri cuntaya bağlı yetkililer, Fransız Orano şirketine ait büyük bir uranyum madeni işletme iznini geri çektiğini belirten şirket, bunun askeri cunta ile ülkenin eski sömürge gücü arasındaki gerilimi önemli ölçüde artırdığını söyledi.

26 milyon nüfuslu Nijer, silah ve nükleer enerji üretiminde kullanılan dünyanın en büyük yedinci uranyum tedarikçi konumunda. Ülke, 2022 yılında Avrupa Birliği'nde kullanılan uranyumun dörtte birinden fazlasının tedarikçisi oldu. Bu da Nijer'i, Kazakistan'dan sonra ikinci büyük uranyum kaynağı haline getirdi.

Geçen yılki askeri darbeden önce Nijer, Sahra Çölü'nün güneyinde bulunan Sahel'de, Batı'nın en büyük ekonomik ve güvenlik ortağıydı. Ancak Batı ile ilişkileri kesme vaadiyle iktidarı ele geçiren askeri cunta, ülkedeki madencilik imtiyazlarını gözden geçirme sözü verdi ve Batılı birliklerin geri çekilmesini emretti.

Ülkenin kuzey kesiminde bulunan Imouraren madeni, 200.000 ton olduğu tahmin edilen rezervlerle dünyanın en büyük uranyum yataklarından biri. Madencilik faaliyetlerinin 2015 yılında burada başlaması gerekiyordu ancak 2011'de Japonya'daki Fukushima nükleer felaketinin ardından uranyum fiyatlarında yaşanan düşüş nedeniyle üretim durdurulmuştu.

Nijerli askeri yetkililer, Imouraren Madeni'nin işletme yetkisini elinde bulunduran Fransız Orano şirketinin bütün izinlerini iptal ettiğini duyurdu.