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Fransa büyük greve hazırlanıyor

Fransa’da hükümet temsilcileri ve sendikaların emeklilik reformu konusu üzerinde uzlaşamaması üzerine Fransız vatandaşlar geniş kapsamlı greve hazırlanıyor.

Haber Giriş: 6 Nisan 2023 Perşembe - 12:54
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Fransızlar greve hazırlanıyor

Fransa büyük greve hazırlanıyor
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Fransa’da emeklilik yaşını 62’den 64’e çıkaracak yasa tasarısına karşı işçi sendikalarının düzenlediği kitlesel gösterilere Ocak ayından beri yüz binlerce kişi katıldı. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, halkın büyük tepkisine rağmen yasalaştırmada ısrar ettiği emeklilik yaşı reformunun gerekli olduğunu ve yılsonuna kadar uygulanmaya başlayacağını açıklamıştı.

GÖRÜŞMELER BAŞARISIZ OLDU

Sendikalar, Fransa Başbakanı Elisabeth Borne ile dün gerçekleştirilen bir saatlik görüşmelerin başarısız olmasının ardından yasaya karşı direnmeyi sürdüreceklerini belirtti.

İşçi sendikaları krizden çıkış yolunun yalnızda yasanın geri çekilmesiyle olabileceğini söylerken, Borne bu olasılığı kesinlikle reddediyor.

Fransa'nın en büyük sendikası CFDT başkanı Laurent Berger, toplantının ardından, kadın ve erkek maksimum sayıda işçiyi, Fransa'da bugün sokaklara çıkmaya çağırırken; son üç aydaki 11. gösteriye bugünkü katılım düzeyi protestoların ivme kaybedip kaybetmediğini gösterecek.

 

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