Fred döndü Fenerbahçe kendine geldi. Fırat Doğu Faraç yazdı

Geçtiğimiz pazartesi günü sahasında Sivasspor ile karşılaşan Fenerbahçe Fred’in dönüşüyle birlikte uzun zaman sonra tam olmasa da eski oyun gücüne yaklaştı. Fred olmadan 5 maçta 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 galibiyet alan Fenerbahçe’de bir oyuncunun takım oyununa bu kadar etki etmesi tehlikeli olabilir. Eğer Fred bir daha sakatlanırsa işler tekrar ters gitmeye başlar. Bu yüzden kış transfer döneminde Fenerbahçe’nin listesine tam olarak Fred’i yedekleyemese bile benzer bir oyuncu eklemesi gerekiyor.

SİVASSPOR MAÇI

Fred’in dönmesiyle birlikte Fenerbahçe orta sahadaki dinamizmini ve enerjisini geri kazandı. Atılan ilk golde Fred iki oyuncunun baskısından kurtularak Tadic’e attığı pastan sonra Tadic’in topu Dzeko’nun açtığı koridordan ceza sahası içine mükemmel bir koşu yapan Szymanski’ye yollaması ile pozisyon golle sonuçlandı. Bu gol şekli Fenerbahçe’nin sezon başından beri imzası oldu. Bakalım Fenerbahçe bu golü Beşiktaş’a da atabilecek mi?