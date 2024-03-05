Fred Konferans Ligi'nde oynayacak mı? İsmail Kartal'dan flaş karar

Süper Lig'in 28. haftasında Fenerbahçe, Hatayspor deplasmanından 2-0'la çıktı.

Bu mücadele sonrası Konferans Ligi'nde oynayacağı U.S. Gilloise maçının hazırlıklarına başlayan Fenerbahçe'nin 11'i şekilleniyor.

İSMAİL KARTAL KARARINI VERDİ

Teknik direktör İsmail Kartal, bu maçta rotasyona gitmeyecek ve ideal kadroyla sahada olacak.

Ayrıca sakatlığını atlatan ve Hatayspor maçının kamp kadrosuna dahil edilen Fred'in ilk 11'de başlaması bekleniyor.

Brezilyalı futbolcu Hatayspor maçının 66. dakikasında oyuna dahil olmuştu.

Ayrıca Dzeko'nun maç içindeki durumuna göre ise ilerleyen dakikalarda Batshuayi'nin oyuna girebileceği aktarıldı.

Fenerbahçe, Konferans Ligi son 16 turunda Union Saint Gilloise ile ilk maçını 7 Mart Perşembe günü deplasmanda oynayacak.

Rövanş maçı ise 14 Mart Perşembe günü Kadıköy'de yapılacak.