Fred'in sakatlığına Ömer Üründül'den flaş yorum

Spor yazarı Ömer Üründül, Pendik-Fenerbahçe maçının kritiğinde; Fred'in sakatlığı ile ilgili önemli ifadeler kullandı.



AYNI ŞEKİLDE TADİC DE TEHLİKEDE!

Haftalardır hem gazetedeki köşesi hem de TRT'deki programlarında sürekli Fred ve Tadic'in fizik açıdan düşüş içerisinde olduğunu dile getirdiğini hatırlatan Üründül, "Hatta Tadic'in üstün kalitesiyle belli bir metrekarede oynadığını yazdım. Daha önceden tanıdığım Fred'in de Fenerbahçe'de çok az işler yaptığını söyledim. Bu konuda da önemli eleştiriler aldım. Ama yine haklı çıktım. Fred'in daha 6. dakikada kasığı attı. İsmail Kartal'ın idmanlara ağırlık vermesi, futbolcuları da dinlendirmemesi gerekiyor. Dün gece bu kadar kolay maçta 3 tane sakat verilmesi kesinlikle kabul edilemez" yorumunu yaptı.