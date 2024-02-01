Fren yerine gaza basınca iş yerine çarptı

Kaynak: DHA
Fren yerine gaza basınca iş yerine çarptı
Sakarya’nın Kocaali ilçesinde, bir sürücü fren yerine gaza basınca, otomobiliyle işyerine çarptı.

Kocaali ilçesi Ağalar Mahallesi’nde meydana gelen kazada, ismi öğrenilemeyen bir sürücü, Şaban Koto’ya ait kasap dükkanının önüne park ettiği aracını hareket ettirdi. Sürücü, manevra yapmak isterken fren yerine gaza basınca otomobil kasap dükkanının vitrin camına çarptı.

İş yerinde bulunan 2 kişi büyük panik yaşarken dükkandan alışveriş yaptıktan sonra dışarı çıkan ve aracın önünden geçen kadın ise kazadan kıl payı kurtulmayı başardı.

Kazanın sonrasında, panikleyen sürücüyü, iş yeri sahibi ve çevrede bulunan vatandaşlar sakinleştirmeye çalıştı. Kazada iş yerinde maddi hasar meydana gelirken kaza, güvenlik kamerasına an be an kaydedildi.

surucusunun-fren-yerine-gaza-bastigi-otomobil-is-yerine-carpti-4321-dhaphoto1.jpg

surucusunun-fren-yerine-gaza-bastigi-otomobil-is-yerine-carpti-4321-dhaphoto2.jpg

Son Haberler
Son dakika... Ankara'da IŞİD operasyonu Gündem
Son dakika... Ankara'da IŞİD operasyonu
Kadın kuaförü çırağına cinsel istismardan tutuklandı Gündem
Kadın kuaförü çırağına cinsel istismardan tutuklandı
DEM Partisi’nin İzmir adayı olacağı iddia edilen Tunç Soyer cephesinden ilk açıklama Gündem
DEM Partisi’nin İzmir adayı olacağı iddia edilen Tunç Soyer cephesinden ilk açıklama
Volkan Demirel Acun Ilıcalı'nın yıldızını transfer etti. Milli yıldız yeniden Süper Lig'de Spor
Volkan Demirel Acun Ilıcalı'nın yıldızını transfer etti. Milli yıldız yeniden Süper Lig'de
Ömrün kısalmasına neden oluyor. Erken ölümlerin sebebi Sağlık
Ömrün kısalmasına neden oluyor. Erken ölümlerin sebebi
Gaziantep'te deprem Gündem
Gaziantep'te deprem
Muammer Elveren kimdir? Muammer Elveren nereli? Keşfet
Muammer Elveren kimdir? Muammer Elveren nereli?