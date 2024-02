Fren yerine gaza basınca iş yerine çarptı

Kocaali ilçesi Ağalar Mahallesi’nde meydana gelen kazada, ismi öğrenilemeyen bir sürücü, Şaban Koto’ya ait kasap dükkanının önüne park ettiği aracını hareket ettirdi. Sürücü, manevra yapmak isterken fren yerine gaza basınca otomobil kasap dükkanının vitrin camına çarptı.

İş yerinde bulunan 2 kişi büyük panik yaşarken dükkandan alışveriş yaptıktan sonra dışarı çıkan ve aracın önünden geçen kadın ise kazadan kıl payı kurtulmayı başardı.

Kazanın sonrasında, panikleyen sürücüyü, iş yeri sahibi ve çevrede bulunan vatandaşlar sakinleştirmeye çalıştı. Kazada iş yerinde maddi hasar meydana gelirken kaza, güvenlik kamerasına an be an kaydedildi.