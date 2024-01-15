Frengi hastalarına müjde. Şifa deposu ot ortaya çıktı

İnsanlar sağlıklarını korumak ve hastalıklara karşı çözüm bulmak için doğal besinlere yöneliyorlar.

Bingöz otu, akrep sokması gibi hayati tehlike oluşturan bir durumda bile iyileştirici bir bitki olarak öne çıkıyor.

Bingöz otu, ayrıca frengi gibi ölümcül sonuçlara yol açabilen bir hastalığa karşı da etkili olduğu belirtiliyor.

FRENGİ HASTALIĞI NEDİR?

Frengi hastalığı, sifiliz olarak da bilinen, Treponema pallidum isimli bir bakterinin neden olduğu ve vücudun farklı dokularına zarar veren bir enfeksiyondur. Bu hastalık, korunmasız cinsel ilişki ile bulaşabileceği gibi, kan yoluyla veya hamilelik sırasında anneden bebeğe de geçebilir.

Frengi, kişide kısa ve uzun vadede çeşitli sağlık problemlerine neden olabilir. Bu hastalık, gebelikte veya doğumda bebeğe bulaşma riski taşıdığı için, hamile kadınlarda da tedavi edilmesi gereken bir hastalıktır.

BİNGÖZ OTU NEDİR?

Bingöz otu, Anadolu ve Suriye’de bulunan, çok yıllık, süt veren, sarı renkli bir sarmaşık bitkisidir. Çitsarmaşığıgiller ailesine aittir.

Gövdesi ince ve tüysüzdür. Çiçekleri beyaz ve sarı renklidir. Meyvesi dört tohumlu ve iki gözlüdür.

Kökleri kalın ve uzundur. Kökünde nişasta, tanen, müsilaj ve “skammonin” adlı bir madde vardır. Evde ilaç yapımı için uygun değildir.