Freni boşalan araç iş yeri önündeki kaldırıma çarptı. 2 yaralı

Düzenleme: Kaynak: İHA
Freni boşalan araç iş yeri önündeki kaldırıma çarptı. 2 yaralı

Şanlıurfa'da, freni boşalan bir malzeme taşıma servisi kaldırıma çarptı ve kazada sürücü ile yanındaki kişi yaralandı.

Olay, Haliliye ilçesine bağlı Yavuz Selim Mahallesi'nde gerçekleşti. Ford marka 63 AIA 362 plakalı araç, yokuş aşağı ilerlerken freni boşaldı ve sürücüsünün kontrolünden çıktı. Araç, bir iş yerinin kaldırımına çarparak durabildi.

Kazada yaralanan sürücü M.U. ve yanındaki yolcu, olay yerine giden 112 Acil Servis ekipleri tarafından Balıklıgöl Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların sağlık durumlarıyla ilgili bilgi verilmedi.

Yetkililer, kazayla ilgili soruşturma başlatıldığını ve iş yerinin kapalı olması sayesinde olası bir facianın önüne geçildiğini belirttiler. Kazanın nedeni ve detaylarıyla ilgili incelemeler sürüyor.

aw245124-03.jpg

aw245124-02.jpg

aw245124-06.jpg

aw245124-05.jpg

aw245124-01.jpg

İlgili Haberler
SPK’dan 3 şirketin sermaye artırımına onay
SPK’dan 3 şirketin sermaye artırımına onay
Kontrolden çıkan araç kahvenin önünde oturanlar ezdi
Kontrolden çıkan araç kahvenin önünde oturanlar ezdi
Bakan Bayraktar açıkladı: TTK özelleştiriliyor mu?
Altın sahiplerine soğuk duş. 50 yıl sonra yaşandı
Son Haberler
Pegasus'tan yalnızca 6 gün sürecek kampanya: 1 alana 1 hediye Ekonomi
Pegasus'tan yalnızca 6 gün sürecek kampanya: 1 alana 1 hediye
SPK’dan 3 şirketin sermaye artırımına onay Ekonomi
SPK’dan 3 şirketin sermaye artırımına onay
Kontrolden çıkan araç kahvenin önünde oturanlar ezdi Yerel Haberler
Kontrolden çıkan araç kahvenin önünde oturanlar ezdi
IBAN ile kira ödeyenlere kötü haber. Yargıtay'dan emsal IBAN kararı Ekonomi
IBAN ile kira ödeyenlere kötü haber. Yargıtay'dan emsal IBAN kararı
Kontrolden çıkan araç kamyonete çarptı. 3 yaralı Yerel Haberler
Kontrolden çıkan araç kamyonete çarptı. 3 yaralı
New York borsası günü karışık seyirle kapattı Ekonomi
New York borsası günü karışık seyirle kapattı