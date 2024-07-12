Freni boşalan araç iş yeri önündeki kaldırıma çarptı. 2 yaralı

Olay, Haliliye ilçesine bağlı Yavuz Selim Mahallesi'nde gerçekleşti. Ford marka 63 AIA 362 plakalı araç, yokuş aşağı ilerlerken freni boşaldı ve sürücüsünün kontrolünden çıktı. Araç, bir iş yerinin kaldırımına çarparak durabildi.

Kazada yaralanan sürücü M.U. ve yanındaki yolcu, olay yerine giden 112 Acil Servis ekipleri tarafından Balıklıgöl Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların sağlık durumlarıyla ilgili bilgi verilmedi.

Yetkililer, kazayla ilgili soruşturma başlatıldığını ve iş yerinin kapalı olması sayesinde olası bir facianın önüne geçildiğini belirttiler. Kazanın nedeni ve detaylarıyla ilgili incelemeler sürüyor.