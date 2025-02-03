Freni boşalan kamyon dehşet saçtı! Sürüklediği araçla üst geçitten uçtu

Düzenleme: Kaynak: DHA / İHA

Şanlıurfa’nın Birecik ilçesinde, freni boşalan kamyon 7 araca çarptıktan sonra sürüklediği araçla birlikte üst geçitten aşağıya uçtu.

Kamyon ve aracın bariyerleri kırarak yaklaşık 10 metre yükseklikten alt yola düşmesi sonucu meydana gelen zincirleme kazada 3 kişi hayatını kaybetti, 12 kişi ise yaralandı.

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7 ARACA ÇARPTI DURUMADI

Kaza, akşam saatlerinde Birecik Köprüsü üzerinde yaşandı. İlçe merkezinden Gaziantep yönüne gitmekte olan 63 EE 815 plakalı kamyonun freni, iddiaya göre boşaldı. Sürücüsünün kontrolünü kaybettiği kamyon, önünde seyreden 7 araca çarptıktan sonra, sürüklediği bir otomobille birlikte köprüdeki bariyerleri kırarak yaklaşık 10 metre yükseklikten alt yola düştü.

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VATANDAŞLAR KURTARMAK İÇİN SEFERBER OLDU

Kaza anı çevredeki güvenlik kameralarına yansıdı. Olay sonrası çevredeki vatandaşlar, hemen yaralılara yardım edebilmek için seferber oldu. Kaza ihbarı üzerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri hızla olay yerine sevk edildi. Araçlardan çıkarılan 15 yaralı, ilk müdahalelerinin ardından Nizip ve Birecik’teki devlet hastanelerine kaldırıldı.

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HAYATINI KAYBEDENLER VE YARALILAR

Acil serviste tedaviye alınan 3 yaralı, doktorların tüm çabalarına rağmen hayatını kaybetti. 12 yaralının ise tedavileri devam ediyor.

YOL TRAFİĞE KAPATILDI, SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Kaza nedeniyle Birecik Köprüsü üzerindeki yol, tek taraflı olarak ulaşıma kapatıldı. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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