Freni boşalan kamyonet ortalığı savaş alanına çevirdi: 7 yaralı

Kaynak: İHA
Freni boşalan kamyonet ortalığı savaş alanına çevirdi: 7 yaralı

Malatya'nın Yazıhan ilçesinde freni boşalan meyve yüklü kamyonet biri park, diğeri hareket halinde olan iki araca çarptı.

Malatya'nın Yazıhan ilçesinde freni boşalan meyve yüklü kamyonet biri park, diğeri hareket halinde olan iki araca çarptı. Kazada 7 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Yazıhan ilçesine bağlı Fethiye Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, seyir halindeyken freni boşalan kamyonet, sürücüsünün kontrolünden çıkarak park halindeki bir araca ve hareket halindeki başka bir araca çarptı. Kazada, 7 kişi yaralandı.

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İhbar üzerine olay yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sek edildi. Yaralıların kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldığı kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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