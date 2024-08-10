Freni boşalan kepçeden atladı arabanın altında kalarak can verdi operatör

Akşam saatlerinde ilçedeki Yeşilyayla köyünde bulunan bir taş ocağında meydana gelen olayda, taş ocağında kepçe operatörü olarak çalışan Ali Sarıal, kepçeyle çalıştığı esnada aracın frenlerinin boşaldığını gördü. Telaş halinde araçtan atlayan Sarıal, kepçenin altında kaldı.

Çevredekilerin ihbarı sonrası olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından gerçekleştirilen kontrolde Sarıal'ın hayatını kaybettiği ifade edildi.

Kazayla ilgili yapılan soruşturma jandarma ekipleri tarafından sürdürülüyor.