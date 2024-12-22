Freni boşalan otomobil binanın duvarına çarptı!

Kaynak: İHA
Freni boşalan otomobil binanın duvarına çarptı!

Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde freni boşaldığı iddia edilen otomobilin bir binanın giriş duvarına çarpmasıyla meydana gelen kazada 2'si ağır 4 kişi yaralandı.

Kaza, 240. Sokak üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, Mustafa Y. idaresindeki otomobil, yokuştan indiği sırada freninin boşalması sonucu bir binanın giriş duvarına çarptı.

Çarpışmanın şiddetiyle sürücü Mustafa Y., yolcular Medine Y., İlmani D. ile Huri Hanım D. yaralandı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri geldi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Darıca Farabi Devlet Hastanesi ve Gebze Fatih Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralılardan Medine Y. ile Huri Hanım D'nin hayati tehlikelerinin bulunduğu öğrenildi.

Kaza ile ilgili araştırma başlatıldı.

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