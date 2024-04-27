Freni boşalan safari aracı eve daldı

Dün sabah saatlerinde Yamaç Paraşütü Dünya Hedef Şampiyonası 1. Etabının düzenlendiği Hıdrellez mevkiinde meydana gelen kaza ile ilgili elde edilen bilgiye göre, sporcuları ve ekipmanlarını taşıyan safari aracı rampa yukarı çıkarken sporcuları indirdikten sonra bir anda freni boşaldı.

Yaklaşık 100 metrelik mesafeden hızla rampa aşağı geri giden araç çevredeki tek katlı bir evin duvarına çarparak durdu. Evin duvarında ve araçta maddi zarar oluştu. Sporcuların paraşüt malzemeleri ise daha sonra aracın üzerinden indirildi.

Kaza anında araçta sporcuların olmaması olası bir yaralanmanın önüne geçti. Meydana gelen kazadan sonra evin duvarının bir bölümünün yıkıldığı ve çatısında zarar oluştuğu görüldü.

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Kaza anı ise bir sporcunun cep telefonu kamerası ile görüntülendi. Görüntülerde safari aracının freninin boşaldığı ve geri giderek evin duvarına çarptığı anlar yer aldı. Görevlilerin paraşüt malzemelerini aracın üzerinden boşaltma görüntüleri de cep telefonu kamerası tarafından kaydedildi.