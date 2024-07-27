Freni boşalan TIR otomobil biçti

Kaynak: İHA
Freni boşalan TIR otomobil biçti

İstanbul Bahçelievler'de freni boşalan TIR kontrolden çıktı. Park halindeki otomobili ezdi geçti.

Freni boşalan TIR otomobil biçti

İstanbul Bahçelievler'de, inşaat alanında freni boşalan demir yüklü tır, kontrolden çıkarak otomobili sürükledi. Feci kazada ölen ya da yaralanan olmazken faciadan dönüldü.
Kaza, saat 14.00 sıralarında Bahçelievler Yenibosna Merkez Mahallesi'ndeki bir inşaat alanında yaşandı. Edinilen bilgiye göre, inşaata demir getiren tırın rampa aşağı indiği sırada freni boşaltı. Sürücüsünün kontrolünden çıkan tır, park halindeki otomobile çarptı. Sürücü kazayı yara almadan atlatırken tır, otomobili yaklaşık 20 metre aracın altında sürüklendi. Kontrolden çıkan tır ve tırın altında kalan otomobil inşaat alanındaki iş makineleriyle çekildi.

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