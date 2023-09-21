Freni patlayan kamyon otomobile çarptı: 2 yaralı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde freni patlayan kamyon otomobile çarpıp karşı yöne geçti. Kazada 2 kişi yaralandı.

KAYNAK: İHA
Freni patlayan kamyon otomobile çarptı: 2 yaralı

Kaza, saat 18.30 sıralarında İnegöl-Alanyurt yolu üzeri Yağlı Tohumlar Kavşağı’nda meydana geldi. Alanyurt'tan İnegöl'e seyir halinde olan sürücü Yaşar K. (50) yönetimindeki 16 KIE 48 plakalı kamyon, freninin patlaması sonucu kontrolden çıktı.

aw035916-03.jpg Yokuş aşağı hızlanan kamyon, önünde seyir halinde olan sürücü Mert B. (27) yönetimindeki 54 KA 869 plakalı otomobile arkadan çarpıp bariyerleri aşarak karşı yön kenarındaki iş yerinin kapısına çarptı. Kaza sonucu otomobilin sürücüsü ve yanındaki hamile olan Büşra H. (27) yaralandı. Yaralılar olay yerine sevk edilen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

aw035916-02.jpgPolis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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