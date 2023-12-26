Frenleri tutmayan minibüs köprüden çaya düştü

Kaynak: İHA
Frenleri tutmayan minibüs köprüden çaya düştü
Karabük'te frenleri tutmayan minibüs Araç çayına uçtu. Kazada minibüs sürücüsü yaralandı.

Karabük'ün girişindeki demir çelik köprüsünde kaza meydana geldi.

Pazarcılık yapan Süleyman Aysan (59) idaresindeki 78 BH 672 plakalı minibüsü ile seyir halindeyken iddia göre frenlerinin boşalması sonucu Araç çayına düştü.

Yan vaziyette suya batan minibüs sürücüsü aracından çıkarak yardım bekledi.

Kazayı fark eden diğer sürücülerin ihbarı sonucu olay yerine polis, sağlık, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri halat merdivenle indikleri yerden yaralı sürücüyü sedyeye alarak itfaiye merdiveni yardımı ile yukarıya çıkardı.

Olay yerinde sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinde bulunduğu sürücü Aysan, araçta tek olduğunu ve biranda frenlerinin boşaldığını söyledi.

Yaralı sürücü daha sonra ambulansa alınarak Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Bu sırada haberi alır almaz olay yerine gelen sürücünün kızı ise gözyaşlarına boğuldu.

Öte yandan köprünün üzerine dolan vatandaşlar kurtarma çalışmalarını ve yaşananlarını film gibi izleyerek cep telefonları ile kayda aldı. Kazayla ilgili polis ekipleri inceleme başlattı.

Diğer yandan yeni düzenleme ile yıl içinde yenilenen ve akıllı kavşak olarak lanse edilen kavşak sürücülerin aklını zorlarken, artan kazalar sonucu sürücüler kavşağın yeniden elden geçmesini istedi.

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