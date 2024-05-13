Frito Lay hakkında rekabet soruşturması açıldı

Kaynak: AA
Frito Lay hakkında rekabet soruşturması açıldı
Rekabet Kurulu, Türkiye'de Lays, Ruffles, Doritos, Cheetos ve Çerezza markalarıyla cips ve Rocco markasıyla şekerleme pazarlarında faaliyette bulunan Frito Lay Gıda Sanayi ve Ticaret AŞ hakkında soruşturma açılmasına karar verildi.

Rekabet Kurumunun internet sitesinde bulunan duyuru kapsamında, Frito Lay Gıda Sanayi ve Ticaret AŞ'nin perakende satış noktalarında rakiplerinin faaliyetlerini zorlaştırmak amacıyla Rekabetin Korunması Hakkında Kanunu ihlal edip etmediği iddialarına ilişkin yürütülen ön araştırma Rekabet Kurulu tarafından karar ulaştı.

Ön araştırma çerçevesinde elde edilen bilgiler ve belgeler ile yapılan incelemeler kapsamında Kurul, bulguları ciddi ve yeterli görerek, Frito Lay hakkında soruşturma açılmasına karar verdiğini açıkladı.

Ön araştırma döneminde yapılan değerlendirmelerde, Kurul’a göre, şirketin Türkiye'deki hemen her bölgedeki geleneksel kanalda bulunan nihai satış noktalarında paketlenmiş cips pazarındaki rakiplerinin faaliyetlerini zorlaştırmak amacıyla münhasırlık sağlamaya çalıştığına ilişkin kuşku doğuran çok sayıda kanıt elde edildi.

Kurul tarafından alınan soruşturma kararları, hakkında soruşturma açılan teşebbüslerin ya da teşebbüs birliklerinin Kanun'u ihlal ettiği ve yaptırımla karşı karşıya kaldıkları veya kalacaklarını ifade etmiyor.

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