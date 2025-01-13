FTSE MIB Endeksi güne düşüşle başladı

FTSE MIB endeksi haftaya düşüşle başladı. ABD istihdam raporu ve Avrupa ekonomisine dair endişeler yatırımcıları etkiledi.

Geçtiğimiz hafta Cuma günü açıklanan ve beklentilerin üzerinde gelen ABD istihdam raporu, ABD ekonomisinin gücünü vurgularken, yatırımcılar arasında Federal Rezerv'in faiz oranlarını düşürme ihtimaline yönelik beklentileri azalttı. Bu durum, piyasalarda olumsuz bir hava yaratırken Avrupa ekonomisindeki durgunluk endişeleri de ek bir baskı unsuru oldu.

İtalya borsası serbest düşüşte

Endeks içerisindeki bireysel hisselerden STMicroelectronics %4,2'lik bir düşüşle dikkat çekerken, Ferrari ve Stellantis hisselerinde %1,6'lık, Leonardo'da %1,4'lük ve Nexi'de %2,3'lük kayıplar görüldü. Teknoloji, otomotiv ve finans sektörlerindeki bu kayıplar, Avrupa piyasalarının genelinde de benzer bir eğilim sergilendiğinin göstergesi oldu.

Analistler, Avrupa ekonomisinin düşük büyüme beklentilerinin yatırımcı güvenini azalttığını belirtirken, ABD'den gelen güçlü verilerin, küresel piyasalarda kısa vadeli dalgalanmalara yol açtığını ifade ediyor. Bu hafta açıklanacak Avrupa ve ABD merkez bankalarının ekonomik değerlendirmeleri ise yatırımcıların odağında olacak.

FTSE MIB endeksindeki bu gerileme, İtalya'nın ekonomik beklentileri üzerinde de soru işaretleri yaratırken, uzmanlar piyasa oynaklığının devam edebileceği uyarısında bulunuyor.