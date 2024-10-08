FTX'in iflas planı onaylandı: Müşterilere müjde

FTX, mahkeme onayı sonrası müşterilerine 16,5 milyar dolarlık varlıklarını kullanarak tam geri ödeme yapma yolunda önemli bir adım attı. Delaware, Wilmington'daki bir duruşmada, ABD İflas Hakimi John Dorsey, FTX'in iflas planını onaylayarak, bu sürecin karmaşık yapısı göz önüne alındığında, FTX'in başarıyla yürüttüğü sürecin "model bir örnek" olduğunu belirtti. Onaylanan plan, FTX müşterileri ve alacaklılarıyla yapılan bir dizi anlaşmaya dayanmaktadır.

MÜŞTERİLERE YÜZDE 98 ÖDEME PLANI

FTX, iflas planının etkili tarihinden itibaren 60 gün içinde müşterilerinin yüzde 98'ine ödeme yapmayı planlıyor. Bu, borsa üzerinde 50.000 dolar veya daha az tutarı olan müşterileri kapsıyor. FTX, bu ödemelerin, hükümet düzenleyicileri tarafından dosyalanmış olabilecek rekabetçi taleplerin ödenmesinden önce, kripto borsa müşterilerine öncelik verilerek yapılacağını açıkladı.

FTX'İN ÇÖKÜŞÜ VE YASAL SÜREÇ

FTX, bir zamanlar dünyanın önde gelen kripto para borsalarından biri olarak biliniyordu. Ancak, kurucusu Sam Bankman-Fried'in, kendi hedge fonu Alameda Research için riskli bahisleri ödemek amacıyla müşteri paralarını kullandığı haberinin çıkmasının ardından çöküş yaşadı. Bankman-Fried, FTX müşterilerinden para çalmaktan dolayı Mart ayında 25 yıl hapis cezasına çarptırıldı ve cezasını temyiz etti.

HÜKÜMETLE YAPILAN GÖRÜŞMELER

FTX, Bankman-Fried'in ceza davası sırasında hükümetin el koyduğu 1 milyar dolarlık fonla ilgili olarak ABD Adalet Bakanlığı ile görüşmelere devam ediyor. Genelde iflas süreçlerinde hiçbir şey almayan FTX hissedarlarının, Adalet Bakanlığı tarafından el konulan fonlardan 230 milyon dolara kadar bir miktar alabileceği belirtiliyor. FTX, alacaklılara 14,7 ile 16,5 milyar dolar arasında bir miktarın geri ödeneceğini tahmin ediyor; bu, müşterilerin hesaplarındaki değerlerin en az yüzde 118’ine karşılık geliyor.

MÜŞTERİ TEPKİLERİ VE KRİPTO PİYASA

Müşteriler, FTX'in iflas planına karşı karışık tepkiler verdi. Birçok müşteri, FTX'in çöküşü nedeniyle 2022'den sonra kripto fiyatlarının güçlü bir şekilde yükselişini kaçırdıkları için hayal kırıklığına uğradıklarını dile getirdi. Bazı müşteriler, son dönem kripto para değerlerindeki artışların dikkate alınarak daha yüksek geri ödemeler talep ettikleri için planı protesto etti.

David Adler, dört itiraz eden alacaklının avukatı olarak, bir bitcoinin fiyatının 2022 Kasım ayındaki 16.000 dolardan 63.000 dolara çıktığını belirtti. Müşteriler, FTX'in 2022'deki daha düşük fiyatlar üzerinden yüzde 100 geri ödeme vaadini kabul etmekte zorluk çekiyor. FTX, müşteri varlıklarının kaybolduğunu ve Bankman-Fried tarafından kötüye kullanıldığını belirterek, geri ödemelerin doğrudan kripto varlıklar olarak yapılamayacağını ifade etti.

ZORLUKLAR VE GELECEK BEKLENTİLERİ

FTX'in iflas sürecinde, FTX.com'un iflas başvurusu yaptığı dönemde yalnızca yüzde 0,1 oranında bitcoin bulundurduğu belirtildi. Finansal danışmanı Steve Coverick, duruşmada, müşterilere daha önce sahip oldukları türden kripto varlıkları geri ödemek için piyasalardan milyarlarca dolarlık kripto varlık satın almanın "aşırı derecede maliyetli" olacağını ifade etti. Bu durum, FTX'in müşterilerine yönelik geri ödeme sürecinin karmaşıklığını ve zorluklarını bir kez daha gözler önüne serdi.