Fuar yasağı geldi Fransa ile İsrail arasında ipler geriliyor

Kaynak: İHA
Fuar yasağı geldi Fransa ile İsrail arasında ipler geriliyor

Fransa'nın İsrailli firmaların Kasım ayında düzenlenecek uluslararası askeri denizcilik fuarına katılmasını yasakladığı iddia edildi.

Fransa'nın İsrailli firmaların Kasım ayında düzenlenecek uluslararası askeri denizcilik fuarına katılmasını yasakladığı iddia edildi.

Fransa'dan İsrail'e bir yasak daha geldi. İsrail basınının konuya yakın kaynaklara dayandırdığı habere göre Fransa, başkent Paris'te 4-7 Kasımda düzenlenecek Euronaval uluslararası askeri denizcilik fuarına İsrailli firmaların katılmasını yasakladı.

Fransa Savunma Bakanlığı ve Dışişleri Bakanlığı ve diğer yetkililer konuya ilişkin resmi bir açıklama yapmadı.

Fransa daha önce de Paris'te 17-21 Haziran'da düzenlenen Uluslararası Savunma ve Güvenlik Fuarı'na (Eurosatory) İsrailli firmaların katılmasını yasaklamıştı. Fransa Savunma Bakanlığı, şirketlerin fuara katılması için şartların artık uygun olmadığını belirtmişti.

İsrail Beyrut saldırıları sırasında Fransa'nın Büyükelçiliği yakınlarıyla, Fransız markası bir akaryakıt istasyonunu hedef alması iki ülke arasındaki gerilimi artırmıştı.

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