Fuarın yıldızı altın elbise rekor fiyata satıldı

İstanbul Fuar Merkezi'nde düzenlenen ve uluslararası mücevher endüstrisinin önemli buluşma noktalarından biri olan 'IJS Istanbul Jewelry Show' 56. kez kapılarını açtı.

Yılın ikinci buluşmasında, binden fazla katılımcı marka; altın takı, mücevher, pırlanta, değerli taş ve gümüş gibi birçok yeni ürün, tasarım ve koleksiyonlarını tanıttı. Fuarın en dikkat çeken ürünü ise 3,5 kilo ağırlığındaki, 11,5 milyon lira değerindeki altın elbise oldu. 5 Ekim Cumartesi akşamına kadar sürecek fuar, sektör profesyonellerinin ziyaretine açık olacak.

Fuar kapsamında sergilenen altın elbisenin tasarımcısı Özden Topaloğlu, elbisenin 22 ayar altından yapılmış olduğunu ve yapım sürecinin yaklaşık 8 ay sürdüğünü belirtti. El işçiliği ile hazırlanan bu kıyafet, fuarın en pahalı parçası olarak öne çıktı.

ALTIN VE GÜMÜŞTEN GALATA KULESİ

Bir diğer dikkat çeken ürün ise, 44 kilo gümüş ve 2 kilo altın kullanılarak yapılan Galata Kulesi biblosu oldu. Yaman Sankari'nin liderliğinde tasarlanan bu eser, yaklaşık 10 aylık bir çalışma sonucunda ortaya çıktı.

Pırlanta firmalarının öne çıkardığı ürünler arasında ise, 34,5 karatlık ve 3,5 milyon lira değerindeki bileklik ilgi gördü.

Fuar, hem yerel hem de uluslararası alıcılar ve sektör temsilcileri için önemli bir buluşma noktası olmayı sürdürüyor.