Fuat Çimen TFF Başkan adayını 2 isim vererek açıkladı

Kaynak: Haber Merkezi
Fuat Çimen TFF Başkan adayını 2 isim vererek açıkladı
Beşiktaş'ın eski başkan adayı Fuat Çimen Türkiye Futbol Federasyonu başkanı olması gereken 2 ismi nedenleriyle birlikte anlattı.

Fuat Çimen "Türkiye Futbol Federasyonunu, Türk Futbolunu, kulüplerini yönetememiş ve batırmış beceriksizlik ve liyakatsızlıkları kanıtlanmışlar değil, futbolun içinden gelen bu işi deneyimlemiş hukuk nosyonu olan UEFA ve FIFA nezdinde de saygın isimlerin yönetmesi Türk Futbolunun ulusal ve uluslararasında liyakatli biçimde bir düzene kavuşması için şart" ifadelerini kullandı.

Beşiktaş'ın eski başkan adayı Çimen, TFF'nin başına geçmesi gereken 2 ismi de şu şekilde paylaştı:

TFF’nin başına o göreve atadıklarında kendi payıma ikisini de yakından tanıdığım için adaletli olacaklarına olan inancımla daha önce TFF PFDK deneyimi olan disiplin kurulu başkanımız Sn. @AvAhmetAkpinar‘ı ya da 3 Temmuz fetö kumpası Sürecini yaşamış TFF deneyimi ve spor hukukçusu da olan Sn. Şekip Mosturoğlu @SntMSM’ nu getirebiliyor musun?

İşte o zaman @kulupler Birliği denen organ adalet ve liyakat istiyor demektir. Bu arada gerçekte bu iş seçimli atama işi olduğu için bu örnek isimlerden birinin TFF’nin başına geçmesi hakkında onay vermesi gereken merciler için de “futbolda liyakat ve adalet” istiyorlar anlamına gelecektir.

İŞTE FUAT ÇİMEN'İN PAYLAŞIMI

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