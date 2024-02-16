Fuhuş Adası davasında yeni gelişme. İşin içinde FBI da var

Kaynak: Haber Merkezi
Fuhuş Adası davasında yeni gelişme. İşin içinde FBI da var
Epstein’in pedofili ve fuhuş ağı oluşturmak için kullandığı mağdurların aileleri ABD’nin federal kolluk kuvveti olan FBI’a dava açtı.

ABD’li milyarder Epstein’ın, pedofili ve fuhuş ağı geliştirmek gibi suçlamalarla tüm dünyada yakından izlenen tarihi davasında yeni gelişmeler yaşandı.

Epstein mağdurları FBI’a dava açtılar. Kimlikleri gizli tutulan 12 kişinin New York’ta açtıkları davada, FBI’ın Epstein’in fuhuş adası hakkındaki iddiaları yeterince soruşturmadığı savunuldu.

FBI’dan davacı olan şahıslar, kurumun Epstein'in işlettiği fuhuş ağıyla ilgili 1996 ila 2005'te ihbarlar aldığını fakat bunlara dair detaylı inceleme başlatmadığını iddia etti. Ayrıca istihbarat ajansının, ihbarlarla ilgili bilgileri polisle ya da diğer federal kuruluşlarla paylaşmadığı öne sürüldü.

FBI'ın 1996-2005 arasında eline fuhuş ağına dair fotoğraf, video ve banka hesabı kayıtları gibi somut kanıtlar geçtiğine işaret edilen dava metninde şu ifadeler kullanıldı:

“FBI, Amerikan halkının kendisinden beklediği görevi 20 yılı aşkın süredir yerine getirmeyerek, Jeffrey Epstein'in çok sayıda çocuğa ve genç kadına cinsel tacizde bulunmasına izin verdi.”

SORUŞTURMAYI FBI KAPATTI

FBI, Epstein'le ilgili 2006'da soruşturma başlatmış, ancak milyarder adam, Florida eyaletinde fuhuş suçu işlediğini kabul etmesinin ardından 2008'de 13 ay hapis yatıp serbest kalmıştı. Daha sonra ise FBI, Epstein'le ilgili soruşturmayı kapatmıştı.

Ancak davacılar, FBI'ın 2009-2019'da da milyarderin fuhuş ağına dair ihbarlar almaya devam ettiğini fakat harekete geçmediğini savundu.

ABD Adalet Bakanlığı konuyla ilgili henüz açıklama yapmazken, FBI hukuki süreçle ilgili bilgi paylaşılamayacağını bildirdi.

Davacıların ne kadar tazminat istediğine dair herhangi bir bilgi paylaşılmadı.

FBI hakkında başlatılan hukuki süreç, Epstein davasına ilişkin geçen ay açıklanan son belgelerin ardından geldi.

Söz konusu belgelerde, eski ABD başkanları Bill Clinton ve Donald Trump, eski İsrail Başbakanı Ehud Barak, eski ABD Başkan Yardımcısı Al Gore, Kevin Spacey, Michael Jackson, Prens Andrew ve eski New Mexico Valisi Bill Richardson gibi ünlü isimler yer almıştı.

EPSTEİN OLAYI

18 yaş altındaki onlarca kız çocuğuna yönelik cinsel istismar ve fuhuş ağı kurma suçlamasıyla yargılanan Jeffrey Epstein, tutuklandıktan sonra nakledildiği New York Manhattan Metropolitan Merkez Hapishanesi'ndeki hücresinde 10 Ağustos 2019'da ölü bulunmuştu.

Epstein'in kız arkadaşı Ghislaine Maxwell de kızların fuhuş ağına katılmasını sağladığı gerekçesiyle Haziran 2022'de 20 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.

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