Fuhuş çetesi üyesi kadın kurşun yağdırdı

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, plazalarda "güzellik merkezi" adı altında fuhuş yapıldığı bilgisi aldı. Bölgedeki güzellik merkezleri takibe alındı.

FUHUŞ ŞİFRESİ: ÖZEL TERAPİ

Yapılan 3 aylık teknik takipte güzellik merkezi işletmecilerinin ve çalışanlarının 36 ayrı olaya karıştıkları ve telefonda görüşmelerinde fuhşa ‘özel terapi’ diyerek şifreli konuştukları ve müşterilerini özel odalarda ağırladıkları kaydedildi.

KADIN ERKEĞE ATEŞ ETTİ

Daha önce mühürlenen iş yerlerine 4 kadının mühürleri kırarak girdiği anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Güzellik merkezi işletmecisi D.Y.’nin plaza dışında tartıştığı bir erkeğe tabancayla ateş ederek yaraladığı anlar da kaydedildi. İsmi belirtilmeyen erkek, kız arkadaşının fuhuş yapmadığı için işten çıkarıldığını ve bu sebeple tartıştığı D.Y.’nin kendisine tabancayla ateş ettiğini ve yaraladığını belirtildi.

3 aylık takibin ardından polis, ‘Balans’ adı verilen eş zamanlı operasyonda D Y., N.D., B.M., A.K., M.K., N.Ö., Y. E., N.Ö., ve S.G.’yi gözaltına alındığı ifade edildi.

Yapılan aramalarda ruhsatsız tabancalar ve mermiler, delil niteliğindeki cep telefonları ve bilgisayarlar tespit edildi. Operasyonun düzenlendiği güzellik merkezi ve masaj salonu adı altında fuhuş yapılan iş yerleri mühürlenerek, idari para cezası kesildiği ortaya çıktı.

‘Fuhuşa aracılık ve yer temin etmek’ suçundan gözaltına alınan şüphelilerin işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği aktarıldı.