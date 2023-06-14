Fuhuş çetesine eş zamanlı baskın

Gaziantep ve Mersin'de eş zamanlı yapılan fuhuş operasyonunda gözaltına alınan 15 şüpheli şahıstan 4'ü tutuklandı.

Fuhuş çetesine eş zamanlı baskın

İHA'nın haberine göre, Gaziantep Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, fuhşa teşvik, aracılık, zorlama ve yer temini olayları ile ilgili operasyon yaptı.

Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Gaziantep ve Mersin'de yapılan eş zamanlı operasyon neticesinde 15 şüpheli şahıs yakalandı.

Yakalanan şahısların ikametlerinde yapılan aramalarda 1 adet tüfek, 1 adet ruhsatsız tabanca, 120 adet fişek ve bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi.

Tamamlanan yasal işlemlerinin ardından adli mercilere sevk edilen şüphelilerden 4’ü tutuklanırken 8 şüpheli hakkında ise adli kontrol kararı verildi. Diğer 3 şüpheli ise serbest bırakıldı.

Operasyon çerçevesinde 4 işletmeye toplamda 271 bin 500 TL, 330 şahıs hakkında ise umumi hıfzıssıhha kanunun ilgili maddesi gereğince toplamda 1 milyon 50 bin 858 TL idari para cezası uygulandı.

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