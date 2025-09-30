Fuhuş operasyonu! Gözaltılar var

Nevşehir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde ve Asayiş Şube Müdürlüğü tarafından yürütülen 'Fuhşa Teşvik Etme', 'Aracılık Etme', 'Fuhşu Kolaylaştırma' ve 'Fuhuş İçin Yer Temin Etme' dosyası çerçevesinde fuhşa teşvik ve aracılık ettiği tespit edilen bir SPA&masaj salonuna operasyon düzenlendi.

3 GÖZALTI VAR

Operasyonda salon sahibi K.K. (31), Mesul Müdür S.S. (21) ve Mesul Müdür D.Ö. (21) yakalanarak gözaltına alındı.

Fuhuş amacıyla masaj salonunda çalıştırıldığı tespit edilen 12 kadının kurtarılmasına yönelik çalışmalar sürüyor.