Fuhuş operasyonu! Gözaltılar var

Düzenleme: Kaynak: İHA
Nevşehir'de emniyet güçleri, tespit edilen masaj salonuna operasyon düzenlendi. Gözaltılar var.

Nevşehir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde ve Asayiş Şube Müdürlüğü tarafından yürütülen 'Fuhşa Teşvik Etme', 'Aracılık Etme', 'Fuhşu Kolaylaştırma' ve 'Fuhuş İçin Yer Temin Etme' dosyası çerçevesinde fuhşa teşvik ve aracılık ettiği tespit edilen bir SPA&masaj salonuna operasyon düzenlendi.

3 GÖZALTI VAR

Operasyonda salon sahibi K.K. (31), Mesul Müdür S.S. (21) ve Mesul Müdür D.Ö. (21) yakalanarak gözaltına alındı.

Fuhuş amacıyla masaj salonunda çalıştırıldığı tespit edilen 12 kadının kurtarılmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

