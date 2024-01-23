Fukaranın tavuğu tek tek yumurtlar atasözünün anlamı nedir?

Kaynak: Haber Merkezi
Fukaranın tavuğu tek tek yumurtlar atasözünün anlamı nedir?
Fukaranın tavuğu tek tek yumurtlar atasözüyle ne anlatılmak istenir? İşte cevabı...

Fukaranın tavuğu tek tek yumurtlar atasözüyle asıl anlatılmak istenen şey; Bir kişinin bir şeyi yaparken destekçisi, arkasında duranın, yardımcısı yoksa, o kişinin işleri diğerlerinden daha yavaş ilerler.

Kişi bir işi daha hızlı yapmak isterse, desteğe ve yardıma ihtiyaç duyar. Destek maddi ve manevi olarak sağlanabilir.

FUKARANIN TAVUĞU TEK TEK YUMURTLAR ATASÖZÜNÜN CÜMLE İÇİNDE KULLANILIŞI NASILDIR?

"Bu işlerin 3 günde bitmesini bekliyor ama bu kadar az çalışanlar bitmesi imkansız, fukaranın tavuğu tek tek yumurtlar."

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