Fulden Uras'ın paylaşımı yürekleri yaktı. 10 yılda 12 kez ameliyat olmuştu

Şarkıcı Fulden Uras'ın annesi Müge Akkoyunlu, 2017 yılında geçirdiği ağır enfeksiyon nedeniyle kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirmişti. Uras, beş yıl önce hayatını kaybeden annesini yad etti.

"SARILABİLMEK İÇİN NELER FEDA EDERDİM, BİLEMEZSİNİZ"

Uzun bir süre kanserle mücadele eden Fulden Uras, geçmiş yıllara ait hastane odasında çekilen bir fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaştı.

Uras, gönderisine, "Benim canım yanıyor ameliyattan, onun canı yanıyor evladının acısından! Annelik böyle bir şey... Hüner doğurmakta değil! Yıl çok eski... Ben yine İngiltere'de en zorlu ameliyatlardan birini geçirmişim ve yanı başımda meleğim anneciğim. Kıymet bilin geç olmadan! Bir sesini duymak için, bir sarılabilmek için neler feda ederdim bilemezsiniz" notunu düştü.

"KAVUŞACAĞIZ MELEĞİM"

Ardından annesinin mezarının başında bir paylaşımda daha bulunan Fulden Uras, "Kavuşacağız meleğim, rahat uyu" ifadelerini yayınladı.

