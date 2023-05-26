Fulin'den Eurovision açıklaması. Meslektaşlarını kızdıracak

Şarkıcı Fulin, Türkiye’nin Eurovision Şarkı Yarışması’na katılmamasıyla ilgili konuştu. Fulin “Daha İngilizce iki cümleyi bir araya getiremeyen isimler ülkemizi temsil etmek istiyor. Türkiye'yi temsil edecek kişi tam anlamıyla donanımlı bir isim olmalı.” dedi.

Fulin'den Eurovision açıklaması. Meslektaşlarını kızdıracak

Güzel şarkıcı Fulin, yeni şarkısı 'Merkür' için kamera karşısına geçti. Önceki gün Kilyos sahilinde çarpıcı bir klip çekimine imza atan Fulin, klip senaryosu gereği denize girince, dalgalar karşısında zor anlar yaşadı. Son zamanlarda beğendiği şarkılar sorulan Fulin, "Akılda kalan hiç bir şarkı yok. Hepsi aynı fabrikadan çıkmış gibi birbirinin kopyası" dedi.

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"İNGİLİZCE İKİ CÜMLEYİ BİR ARAYA GETİREMEYENLER ÜLKEMİZİ TEMSİL ETMEYE TALİP"

Birçok ünlü ismin Eurovision hakkındaki açıklamaları sorulan Fulin, "Evet herkes Türkiye'yi temsil etmek için bu anlamda açıklamalar yapıyor ama ülkemizi temsil etmek o kadar ve basit bir durum değil. Daha İngilizce iki cümleyi bir araya getiremeyen isimler ülkemizi temsil etmek istiyor. Türkiye'yi temsil edecek kişi tam anlamıyla donanımlı bir isim olmalı. Bu sene de katılmadık yarışmaya da bu iddialı sözler son buldu çok şükür" diye konuştu.

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“BİR ARA KÖYE GELİN GİDİYORDUM”

Gerçekleşen çekim sonrası gazetecilerin sorularına cevap veren Fulin, ''Çok eğlenceli ve bir o kadar güzel bir şarkı Merkür. Müzik severlerin beğeneceğinden şüphem yok.'' dedi. Ünlü isimlerin sosyal medya üzerinden sık sık taciz mesajları aldığı hakkında yöneltilen soruya içtenlikle cevap veren güzel şarkıcı, ''Hepimiz aynı dertten muzdaribiz. Ben bir ara bir köye gelin gidiyordum. İsim vermeyeyim ama Anadolumuzun bir köyünden oturan bir zat mesaj atmıştı. Köyün ağası sanırım ki bana evinden, arsalarından ve hayvanlarından bahsederek evlenme teklifi etmişti. Güldüm geçtim ne diyeyim'' dedi.

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“O MEKANDA LAHMACUN YİYEN DÜŞÜNSÜN BANANE!”

Yaz aylarının geldiği ve tatil planları sorulan Fulin, "Açıkçası çalışarak geçirmeyi planlıyorum. Sahne programlarıma göre şekil alacak" dedi. Bodrum'daki mekanların pahalılığı ve bir lahmacun fiyatlarının 450 TL olması hakkında düşüncesi sorulan Fulin, "Ben lahmacun değil sushi yiyorum. O mekanda lahmacun yiyen düşünsün" diyerek herkesi gülümsetti. Başarılı şarkıcı, ''Şaka bir yana ben zaten yemek dahi yemeyen birisiyim. Gördüğünüz üzere sıfır bedenim. O yüzden bu soruyu pas geçiyorum'' dedi.


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