Fulya Öztürk'ten 'ifşa' tepkisi. Sınırdan yaptığı canlı yayındaki ifadelere tepki yağmıştı

CNN Türk Özel Haberler Şefi Fulya Öztürk, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde 9 kahraman askerimizin şehit olması üzerine sınıra giderek canlı yayın yaptı.

Fulya Öztürk'ün canlı yayında kullandığı ifadelere sosyal medyada birçok kullanıcı tepki gösterdi.

"AZ ÖNCE TİM ARAZİYE ÇIKTI"

Öztürk yayında, "Hakurk'a yakın bir noktadayız. Pençe Kilit'e yakın noktadayız. Konuşmakta dahi zorluk çektiğimiz noktadayız. Bölgede şartlar çok zor. Mehmetçik ve jandarma komandolar nöbetlerine devam ediyor. Böyle bir noktada Mehmetçik ve jandarma komandolar mücadele veriyor. Gece şartlar daha zorlaşıyor. Tipi yoğunlaşıyor. Az önce konuştuğumuz tim araziye çıktı" şeklinde konuştu.

TEPKİLERE CEVAP VERDİ

Öztürk, sosyal medya kullanıcıları tarafından operasyonla ilgili ‘açık istihbarat’ vermekle suçlanarak tepki gösterdi. Öztürk, açıklama yaparak tepkilere yanıt verdi.

"YILLARIM GEÇTİ BU BÖLGELERDE"

Öztürk’ün suçlamalara şu şekilde yanıt verdi:

"Yıllardır askeri bölgelere gidiyorum çekim yapıyorum şu zamana kadar askerlerden komutanlardan memnuniyet dışında hiçbir şey duymadım… Siz neyin peşindesiniz yahu? Ne ifşası? 'Bir tim araziye çıktı' demek ifşa olmuyor. Buradaki komutanlar sizin bu mesajlarınıza gülümsedi. Rahat olun… Neyin 'ifşa'ya girdiğini, gireceğini bile bilmiyorsunuz bana akıl veriyorsunuz? Yıllarım geçti bu bölgelerde."