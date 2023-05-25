Fulya Zenginer'in oğlu Milan 1 yaşında

Oyuncu Fulya Zenginer'in oğlu Milan 1 yaşına bastı.

Partinin tüm hazırlıklarını kendi yapan ve balonları şişirdiği anları video çekerek sosyal medya hesabında sevenleriyle buluşturan Fulya Zenginer, pastanın nasıl olduğundan, hangi tabakları kullandığına dair bütün bilgileri takipçileriyle paylaştı.

Zenginer, doğum gününe ait fotoğrafları paylaşarak hayranlarının büyük beğenisini kazandı. Herkesin şaşalı partiler yaptığı son dönemde mütevaziliği ile dikkat çeken Zenginer'e takipçileri kendi emeği ile mütevazi bir parti düzenlediği için tebrik ederek, yorum yağdırdı.

Milan isminin anlamının kendisi ve eşi Küntay Tarık Evren için ne kadar özel olduğunu her fırsatta dile getiren Zenginer, Anneler Günü’ne özel vermiş olduğu röportajda anneliğin kendisine kattığı duyguları “Herkesin başka anlatacağı bir tecrübe bu; benim içinse hayatımın en eğlenceli, en dolu dolu dönüşümü diyebilirim’’ kelimeleriyle dile getirmişti.