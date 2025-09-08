Furkan Korkmaz: Sahaya çıkıp rakipleri dövüyoruz

12 Dev Adam'ın EuroBasket'te yarın Polonya ile oynayacağı Çeyrek Final maçı öncesi takımın yıldız oyuncularından Furkan Korkmaz Maçkolik'e özel röportaj verdi.

Dikkat çeken açıklamalarda bulunan Furkan Korkmaz bu turnuvada geçmişe oranla daha agresif bir takım olduklarını söyleyerek İsveç maçındaki galibiyeti de buna bağladı.

Korkmaz şöyle konuştu:

"Özellikle sertliğe alışkın bir takım değildik yıllardır. Bu sene sahaya çıkmadan önce 'Çıkıp dövelim rakipleri' diye konuşuyorduk ve çıkıp dövüyoruz takımları sahada. Çok efendi bir takım yok artık. Ekran başındakiler de farkındadır. Biz dövmeye çıkıyoruz takımları. Daha önce önceki senelerde biraz daha dayak yiyen, daha yumuşak kalan taraftarydık. İsveç maçında da onu gördük. Sertliği biraz üst düzey seviyeye çıkardığımızda zaten kalitemiz belli. Devamında galibiyet geldi."