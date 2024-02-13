Furkan Korkmaz'dan transfer itirafı: Türkiye'ye tatil yapmak için geldim

Kaynak: AA
Furkan Korkmaz'dan transfer itirafı: Türkiye'ye tatil yapmak için geldim
Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) oynayan milli oyuncu Furkan Korkmaz, Türkiye'ye tatil amacıyla geldiğini ve ABD'ye geri döneceğini ifade etti.

Furkan Korkmaz, Indiana Pacers’a Philadelphia 76ers’tan gelen takas sonrası takımından ayrıldıktan sonra transfer söylentilerine cevap verdi.

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X sosyal medya platformunda paylaştığı mesajda, “All-Star molasında Türkiye’ye sadece tatil yapmak için geldim. Sezon başlamadan önce bunu planlamıştım. Burada dinlenmek ve sevdiklerimle vakit geçirmekten başka bir niyetim yok.” dedi.

NBA’deki kariyerine devam etmek isteyen Furkan, “Menajerim benim için NBA’deki farklı takımlarla görüşmeler yapıyor. Bu yüzden birkaç gün içinde ABD’ye geri döneceğim.” diye ekledi.

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