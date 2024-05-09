Furkan Ubeyde Çamoğlu Avrupa Şampiyonu

Belgrad’da düzenlenen Avrupa Tekvando Şampiyonası’nda, Türkiye’nin genç yeteneği Furkan Ubeyde Çamoğlu, erkekler 54 kilo kategorisinde altın madalya kazanarak büyük bir başarıya imza attı.

Şampiyonada, 40’dan fazla ülke temsil edilirken, 520’den fazla sporcu kıyasıya mücadele etti. 19 yaşındaki milli gururumuz Çamoğlu, yarı finalde Hırvat rakibi Josip Teskera’yı mağlup ederek finale yükselme başarısını gösterdi.

Finalde ise Yunanistan’ın güçlü rakibi Konstantinos Dimitropoulos ile karşılaşan Çamoğlu, rakibini yenerek altın madalyanın sahibi oldu ve Türk bayrağını Avrupa’nın zirvesinde dalgalandırdı.