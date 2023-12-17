Futbol camiasını sarsan ölüm. Özcan Gürkaynak vefat etti

Bir dönem Türkiye Futbol Federasyonu’nda (TFF) üst düzey görevler alan eski hakemlerden Özcan Gürkaynak, vefat etti.

TFF’nin resmi internet sitesinden konuya ilişkin yapılan açıklamada, “Eski hakem, bir dönem Merkez Hakem Kurulu Üyeliği ve TFF Yönetim Kurulu Üyeliği yapan Özcan Gürkaynak'ın vefat ettiğini derin bir üzüntü ile öğrenmiş bulunuyoruz. Özcan Gürkaynak'ın cenazesi 18 Aralık 2023 Pazartesi günü öğle namazını müteakip Erenköy Galip Paşa Camii'nde kılınacak cenaze namazı sonrası defnedilecektir. Merhum Özcan Gürkaynak'a Allah'tan rahmet; ailesi ve sevenlerine başsağlığı ve sabır dileriz” ifadelerine yer verildi.