Futbol camiasını sarsan ölüm. Özcan Gürkaynak vefat etti

Kaynak: Haber Merkezi
Futbol camiasını sarsan ölüm. Özcan Gürkaynak vefat etti
TFF eski hakem ve yönetim kurulu üyesi Özcan Gürkaynak'ın vefat ettiğini duyurdu.

Bir dönem Türkiye Futbol Federasyonu’nda (TFF) üst düzey görevler alan eski hakemlerden Özcan Gürkaynak, vefat etti.

TFF’nin resmi internet sitesinden konuya ilişkin yapılan açıklamada, “Eski hakem, bir dönem Merkez Hakem Kurulu Üyeliği ve TFF Yönetim Kurulu Üyeliği yapan Özcan Gürkaynak'ın vefat ettiğini derin bir üzüntü ile öğrenmiş bulunuyoruz. Özcan Gürkaynak'ın cenazesi 18 Aralık 2023 Pazartesi günü öğle namazını müteakip Erenköy Galip Paşa Camii'nde kılınacak cenaze namazı sonrası defnedilecektir. Merhum Özcan Gürkaynak'a Allah'tan rahmet; ailesi ve sevenlerine başsağlığı ve sabır dileriz” ifadelerine yer verildi.

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